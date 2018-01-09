"Oynamaya geldim ama başaramadım"

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda en iyi noktaya gitmeyi hedeflediklerini ve şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki santrfor, iyi bir hafta geçirdiklerini belirterek, "Böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. 8 günlük bir devre arası tatilini geride bıraktık. Ligin ikinci yarısındaki önemli karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel anlamda ikinci yarıda bizi bekleyen zorlu mücadeleye kendimizi hazırlıyoruz. İki kulvarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem kupada hem de ligde hedefimiz en iyi noktaya ulaşabilmek. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

İlk yarıda fazla süre alamadığını anlatan Soldado, şunları kaydetti: "Daha fazla süre alabilmek için çalışmalarımı en iyi şekilde sürdüreceğim. Herkes sahada takımı için önemli olmak ister. Ancak hocamızın değişiklik kararlarına saygı duymak zorundayız. Takım iyi gidiyor ve kazanıyordu. Janssen oynuyordu ve takım için işler iyi gitti. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız. Fırsatın geleceği günü beklemek mecburiyetindeyiz. Ligin ikinci yarısında umarım daha fazla süre alırım. Takımıma gollerle katkı sunarım. Beni transfer etme sebepleri bu. Adaptasyon sürecimin geride kaldığını düşünüyorum."

"Kişisel performansımdan memnun değilim"

Sezonun ilk yarısını 3 golle kapatan sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe şampiyon olacaksa kulübede oturmayı sorun etmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Ligin ikinci yarısında hedefim takım için daha faydalı olmak ama takımın hedeflerini her şeyden öne koydum. Şampiyon olmak için benim kulübede oturmam gerekecekse oturmayı tercih ederim. Takım için iyi şeyler yapmak istiyorum. Saha içinde takıma faydalı olup, şampiyonlukta pay sahibi olmak amacındayım."

"İkinci yarıda 40 puan hedefimiz var"

Soldado, sezonun ikinci yarısındaki 51 puanın 40'ını almayı hedeflediklerini söyledi. Sezon başında yeni bir takım olmanın sorunlarını yaşadıklarını aktaran deneyimli santrfor, "Çok fazla transfer yapıldı, birçok oyuncu ayrıldı. Uyum süreci adına zorluklar yaşadık. Yeni takımı ve kulübü tanımak zorundaydık. Kolektif anlamda istediklerimizi sahaya yansıtmak zaman aldı. Ancak son 1,5 aylık dönemde takım rayına oturdu. Kendimizi daha iyi hissettik. Zamanla öz güvenimiz arttı ve daha iyi oynamaya başladık. Umarım ligin sonuna kadar bu oyunumuzun üstüne katarak devam ederiz. İkinci yarıda en az 40 puanlık hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Sezon başındaki uyum sürecini atlattıktan sonra daha güçlü bir görüntü sergilediklerini bildiren Soldado, "Ligdeki ilk maçta Göztepe ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz 1,5 aydaki görüntümüzü göstermek amacındayız. Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı ispatlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Enes Ünal ve Cenk Tosun yorumu

Roberto Soldado, eski takımı Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ve İngiltere'nin Everton takımına rekor transfer bedeliyle giden Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini paylaştı. Enes'in gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu olacağını kaydeden Soldado, şöyle konuştu: "Enes ile 3 hafta antrenman yapma fırsatı bulduk. Fizik olarak çok güçlü, iki ayağı ile gol atabilen bir oyuncu. Adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı. Yeni bir lige gelmişti. Levante'de kiralık olarak oynayarak bu uyum sürecini geride bıraktığını düşünüyorum. Villarreal'e döndü ve hafta sonunda gol atmayı başardı. Gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu haline geleceğini düşünüyorum. Villarreal'de başarılar kazanılmasında mutlaka pay sahibi olacaktır. Mütevazı ve çalışkan bir oyuncu. Büyük bir kulüpte oynuyor. Bundan daha iyi bir birleşim olamaz."

Cenk Tosun'un da uyum sürecine ihtiyaç duyacağını vurgulayan İspanyol oyuncu, "Oraya uyum sağlamak kolay değil. İngiltere'de oynadığım sürede ben de bu sorunları yaşadım. Kendisine bol şans diliyorum. Umarım her şey onun için iyi gider. İşler iyi giderse çok keyif alabileceği bir ligde oynayacak." değerlendirmesinde bulundu. Soldado, Türkiye'deki futbol ortamıyla ilgili ise, "Türk futbolunu çok tanımıyordum. İspanya'da Süper Lig çok izlenmiyordu. Bazen statlardan görüntüler ve insanların futbolu tutkuyla yaşadığını görüyorduk. Televizyondan izlemekle bu duyguları yaşamak çok farklı. Buraya gelen her yabancıyı Türk futbolu ve Türkiyede'ki futbol atmosferi olumlu anlamda şaşırtıyor diyebilirim. Burada futbol ve taraftarla ilişki anlamında çok güzel bir ortam var." diyerek sözlerini tamamladı.