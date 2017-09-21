Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın hedeflerini gerçekleştirebilecek bir golcü olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında Premier Lig ekibi Swansea City'den kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki futbolcu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole imza atan Gomis, geçen sezon forma giydiği Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya benzer bir tarzı olduğu için Galatasaray'ı tercih ettiğini belirterek, "Benim için çalışma prensibi çok önemli. Burada Marsilya'da olduğu gibi baskılı bir çalışma ortamı var. Bu benim tarzım. İki sene boyunca Galatasaray'ı takip ettim ve kulübü tanımaya çalıştım. Beni seveceklerini tahmin ediyordum. Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirebilecek bir golcüyüm." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelmesinin ardından insanlar tarafından benimsendiğini aktaran Gomis, "Burada Türklerin beni ülkelerine kabul etmelerini, sevmelerini, saymalarını, ailemin de tecrübe etmesini istediğim için onları da buraya çağırdım. Ailem ve çocuklarımın Türklüğü öğrenmesini, görmesini, buraya uyum sağlamalarını ve Türkçeyi öğrenmelerini çok istedim. Onlar da bunun üzerine geldi. Bunun taraftarlarla, Türk insanı ile karşılıklı bir aşk olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Oynayabileceğim tek yer burasıydı"

Galatasaray'a geldiğinde hazır olmadığını vurgulayan Gomis, "Bu nedenle de çok fazla çalışmaya ihtiyaç duyuyordum ve bunu yaptım. Yeni takım ve yeni arkadaşlarımla beraber oynamayı öğrendim. Onlarla birlikte form tuttum." dedi. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu beklentinin kendisini olumlu etkilediğinin altını çizen Fransız oyuncu, "Bu beklentiyi kaldırabilen bir oyuncu ancak büyük takımlarda oynayabiliyor. Ben de ancak beklentilerin yüksek olduğu yerlerde oynayabiliyorum. Galatasaray’ın da tarihi zengin olan bir kulüp olduğunu biliyorum. Baktığınız zaman, 4 yıldızı takmış olması, o kadar kupayı almış olması Galatasaray’ın büyüklüğünü gösteriyor. Benim oynayabileceğim tek yer burasıydı." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray sayesinde kupa kazanma şansını yeniden elde ettim"

Profesyonel kariyerinde Troyes, Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ve Olympique Marsilya takımlarında forma giyen Gomis, henüz lig şampiyonluğu yaşamadığını anımsatarak, "Maalesef daha önceki oynadığım takımlarda lig şampiyonluğu elde edemedim. Ama önümde daha uzun yıllar var. Bu süreç içerisinde Galatasaray benim için önemli bir şans. Galatasaray sayesinde kupa kazanma ve Avrupa'da oynama şansını yeniden elde ettim." değerlendirmesini yaptı. Kendisine ve takım arkadaşlarına güvendiğini ifade eden Gomis, "Bu noktada Allah'a inanıyorum. Galatasaray'a daha önce de gelebilirdim ama Allah şimdi gelmemi istedi. Ben Galatasaray'ın zirvede olması için elimden gelebilecek en yüksek performansı göstereceğim. Fakat tabii bu sadece benimle biten bir şey değil. Takım çalışması da önemli. Ama ben en iyisinin yapılması için elimden gelen her şeyi yapacağım." yorumunda bulundu.

Galatasaray'ın 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maç hakkında da görüşlerini aktaran Bafetimbi Gomis, "Zor bir maç olacak. Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'i tanıyorum. Kendisi oyun tarzı olarak iz bırakan bir hoca. Ancak bizim de bunun karşısında kendi yeteneklerimiz var. Bu düğümü çözebileceğimize inanıyorum. Orada serinkanlı kalarak iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.