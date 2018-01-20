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"Oyum, Mustafa Cengiz'e"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, "Galatasaray mayıs ayında seçim yapmalıdır" dedi

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:39
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"Oyum, Mustafa Cengiz'e"

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, mayıs ayında tekrar seçime gitmeleri gerektiğini söyledi.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda oyunu kullanan Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyunu Mustafa Cengiz lehine kullanan Albayrak, başkan adaylarının oy verme işlemi öncesinde centilmence konuşmalar yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Galatasaray'a yakışan konuşmalar yaptılar. İki başkan adayına da teşekkür ediyorum. Ancak gönül isterdi ki bu konuşmalar ve seçim mayıs ayında olsun. Bütün Galatasaraylılar gibi ben de çok mutlu olurdum. Maalesef başkanımız ani bir kararla baskın bir seçim yaptı. Hiçbirimizin hazırlanma şansı olmadı. Zaten biliyorsunuz benim bir cenazem olduğu için fazla zaman ayıramadım. Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Bütün Galatasaraylıların bunu böyle bilmesini istiyorum. Serum şişesiyle hastaneden kaçıp maça giden adam hiçbir zaman tüymez."

Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'e teşekkür eden Albayrak, "Bu cesareti gösteren Mustafa Cengiz kardeşime bir Galatasaraylı olarak çok teşekkür ediyorum. Seçimin Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum ama mayıs ayında tekrar yapılmasını diliyorum. Galatasaray için bu çok önemlidir. Galatasaray mayıs ayında seçim yapmalıdır." diye konuştu. Bir basın mensubunun, "Mayıs ayında seçim olursa başkan adayı mısınız?" şeklindeki sorunu üzerine Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda beraber olduğum arkadaşlar var. Onlarla oturup Galatasaray için faydalı olan neyse ona karar vereceğiz. Ancak bütün Galatasaraylılar ve taraftarlarımız bilsin ki ben hiçbir zaman Galatasaray'dan kaçmam. Galatasaray altyapısında 12 yıl başkanlık yaptım. Galatasaray'da 4 dönem görev aldık ve başarılı işlere imza attık. Galatasaray'ın başarılı olması için kıskançlıkları bir tarafa bırakmak lazım. Bu kıskançlığı kaldırırsak, Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez."

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
SeçimOlağanüstü Genel KurulGalatasaray KulübüFutbolAbdurrahim Albayrak
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