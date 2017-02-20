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"Öz güvenimiz geri geldi"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, "Adanaspor müsabakasındaki 5 gollü galibiyet sevindirici olduğu gibi her bir golün farklı isimler tarafından atılması da bizi ayrıca mutlu etti" şeklinde konuştu

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:09
"Öz güvenimiz geri geldi"

Osmanlıspor Kulübü Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada elde ettikleri 5-1'lik galibiyetin, takımda futbolculara yeniden öz güven kazandırdığını söyledi.

Yurtgüven, yaptığı açıklamada, kötü gidişata "dur" dediklerini dile getirerek "2017 yılına Osmanlıspor olarak iyi başlayamadık. Adanaspor müsabakasındaki 5 gollü galibiyet sevindirici olduğu gibi her bir golün farklı isimler tarafından atılması da bizi ayrıca mutlu etti. Bu galibiyet öz güvenimizi tekrar yerine getirdi." diye konuştu. Olympiakos maçı ile başlayan saha içindeki olumlu gelişmelerin, Adanaspor maçı ile sürdüğünü belirten Yurtgüven, "İnşallah bu olumlu gidişi artık sezon sonuna kadar korumak istiyoruz. Adanaspor müsabakasında oynayan ve oynamayan tüm futbolcularımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı." ifadelerini kullandı. Adanaspor Kulübünün ev sahipliğine de teşekkür eden Yurtgüven, şunları söyledi: "Öncelikle Adanaspor Kulübüne, müsabakaya, Osmanlıspor'umuza UEFA Avrupa Ligi'nde başarı diledikleri pankartla çıkmalarından dolayı kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ince bir jestti. Avrupa Ligi maçından önce tüm Türkiye’nin desteğini arkamızda hissediyoruz ve bu gerçekten çok önemli."

"Tarih yazmak istiyoruz"
Osmanlıspor'un, ham maddesini sevgi ve saygının oluşturduğu güzel bir takım olarak dikkati çektiğini ifade eden Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacakları karşılaşmanın tarihi bir müsabaka olacağını belirtti. Yurtgüven, takım sporlarında ruhu yakalamanın önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Çok şükür bu ruhu yakaladık. Perşembe günü gerek Türkiye, gerek başkentimiz ve gerekse camiamız için tarihi bir maç olacak. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla çıkarak tarih yazmak istiyoruz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve personelimize güveniyoruz. Olympiakos maçına ilgi çok büyük, biletler tükenme noktasına geldi. Herkes tarihe tanıklık etmek istiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Son Güncelleme: 20.02.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigOsmanlısporFutbolEnder Yurtgüven
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