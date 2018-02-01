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Ozan Tufan’a ikinci şans

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arasında bir takıma transfer olamamasından dolayı takımda kaldı

01 Şubat 2018 Perşembe 12:32
Ozan Tufan’a ikinci şans

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arasında bir takıma transfer olamamasından dolayı takımda kaldı. Genç futbolcunun kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’a ikinci bir şans doğdu. Devre arası transfer döneminde kendisinden takım bulunması istenen ve sarı-lacivertlilerin devre arası kampına katılmayan 22 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadı. Son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile anlaşma sağlayan ancak Palace’ın oyuncusu Bakary Sakho’nun son oynanan maçta sakatlanmasının ardından transferi rafa kaldırılan Tufan, böylece sarı-lacivertli takımda kaldı.

EN SON OSMANLISPOR’A KARŞI OYNADI

Sezon başında Aykut Kocaman’ın orta sahada vazgeçilmez isimlerinden olan Ozan Tufan, daha sonraki müsabakalarda düşüşe geçti. Son olarak 4 Aralık 2017’de Osmanlıspor deplasmanında 1-1 biten mücadelede 90 dakika forma giyen Tufan, bu müsabaka sonrasında Süper Lig’de forma giyemedi.

İKİNCİ ŞANS

Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan genç futbolcu, devre arasında transferi gerçekleşmeyince takımda kaldı. Kadro dışı olmasından dolayı Süper Lig’de 5 ay boyunca forma giymeme ihtimali bulunan Tufan’a, Kocaman’ın yeniden şans vermesi gündemde. İlk olarak takım ile antrenmanlara başlaması düşünülen 22 yaşındaki futbolcunun zamanla affedilip, takımla yeniden sahalara döneceği ve sezon sonundaki şartlara göre takımdan gönderileceği belirtildi.

İHA

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:37
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeOzan Tufan
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