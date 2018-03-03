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Özat ve Bakkal rakip

Gençlerbirliği'nde aynı sezonda görev alan iki teknik adamın karşı karşıya geleceği Alanyaspor maçı alt sıraları yakından ilgilendiriyor

03 Mart 2018 Cumartesi 10:57
Özat ve Bakkal rakip

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçı hakem Barış Şimşek yönetecek. Başkent temsilcisinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Özat ve Bakkal rakip

Başkentte oynanacak maçta aynı sezonda kırmızı-siyahlı ekipte görev yapan iki teknik adam karşı karşıya gelecek. Sezona Ümit Özat ile başlayan Gençlerbirliği, 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollarını ayırarak, takımı Mesut Bakkal'a emanet etti.

Mesut Bakkal ile 9 maçlık periyodun ardından çalışmama kararı alan Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlı yönetim, yeniden Ümit Özat ile anlaştı. Özat yönetiminde 13. haftadaki ilk maçında Osmanlıspor'a kaybeden kırmızı-siyahlılar daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe'yi mağlup etti. Ligde son 10 maçını yitirmeyen, 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 26 puanla 13. basamakta girdi.

Mesut Bakkal'ın ilk maçı

Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'ın yerine göreve getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Teknik direktörlüğe Gençlerbirliği'nde başlayan Bakkal, yeni takımında ilk sınavını başkentte verecek. Alanya temsilcisi, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi sonrası 21 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFutbolGençlerbirliğiMesut BakkalSpor Toto Süper LigÜmit Özat
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