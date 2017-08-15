Özbek'i sorguya çekecekler

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak. Haziran toplantısının ardından 2 ay tatil kararı alan kurul, yeterli sayıda üyenin başvurusuyla olağanüstü toplantı kararı almıştı. Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisi, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedilmiş, daha sonra ise 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşılmıştı. Toplantıda, sarı-kırmızılı futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferlerin yanı sıra Riva-Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesislerle ilgili bilgiler değerlendirilecek.