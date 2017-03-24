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Özbek ibra edilecek mi?

Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri, mali ve idari yönden ibraya sunulacak

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Özbek ibra edilecek mi?

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Dursun Özbek yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Denetim kurulunun da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak ve son olarak da kulüp ile iştiraklerinin 2017 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.
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