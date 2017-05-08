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Özbek kardeşler harekete geçti

Galatasaray'da yeni sezon için teknik adam arayışları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla temaslarını sıklaştırdı

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Özbek kardeşler harekete geçti

Yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek'in kardeşi ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyesi Mehmet Özbek, dün akşam yapılan Zenit St.Petersburg - Terek Grozny maçını izledi.  Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Mehmet Özbek'in deneyimli teknik adamla maç sonrası fikir teatisinde bulunduğu öğrenildi.

22 Mayıs'ta karar verecek!
Rumen teknik adam bu görüşmede Zenit'teki geleceğinin 22 Mayıs'ta netleşeceğini söyledi. 
Lucescu Rus kulübü yetkilileriyle 22 Mayıs'ta bir toplantı yapacak ve ortaya çıkacak sportif bilançoya göre 1 yıl olan opsiyonu devreye sokacak ya da oradan ayrılacak.

Geleceği Şampiyonlar Ligi'ne bağlı!
Spartak Moskova'nın şampiyonluğunu ilan ettiği Rus Premier Ligi'nde Zenit St. Petersburg, CSKA Moskova ile ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veriyor. CSKA 53, Zenit 52 puanda. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının elde edilmesi de Lucescu'nun Zenit'teki geleceği açısından belirleyici olacak.

Razvan da aynı süreyi vermişti!
Galatasaray teknik heyetine babasıyla birlikte geleceğinden bahsedilen Razvan Lucescu ise geçen hafta Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Şu anda Santi takımındaki işlerime konsantre oldum. Fakat 10 gün içerisinde ne yapacağıma karar vereceğim. Geleceğim şekillenecek" demişti. (ajansspor)
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