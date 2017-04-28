Özbek'li Aslan Fener'e diş geçiremiyor

Dursun Özbek yönetiminde sportif başarı anlamında beklentilerin oldukça uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı kulüp, özellikle her alanda büyük çekişme içinde olduğu rakibi Fenerbahçe karşısında hezimet yaşıyor. Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te de mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde Fenerbahçe ile farklı branşlarda yaptığı 33 derbinin sadece 4'ünü kazanabildi.



Sarı-kırmızılı kulüp, Özbek yönetimindeki iki sezonda sarı-lacivertlilerle futbol , basketbol ve voleybolda 33 resmi müsabaka yaptı. Bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 27 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, önemli rekabette Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kaldı.

Futbolda tek galibiyet

Galatasaray, Dursun Özbek döneminde Fenerbahçe ile futbolda oynadığı 5 maçın sadece birinden galibiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon sarı-lacivertli takım ile oynadığı iki maçta da berabere kalan Galatasaray, bu sezon ise rakibine iki karşılaşmada da mağlup oldu.

Basketbolda 17 maçın 3'ünü kazandı

Galatasaray, Özbek'in başkanlık koltuğuna oturduğu süre içerisinde Fenerbahçe ile basketbolda erkek ve kadınlarda yaptığı 17 müsabakanın sadece 3'ünü üstün tamamlayabildi.

Voleybolda galibiyeti yok

Sarı-kırmızılı erkek ve kadın voleybol takımları, bu dönemde Fenerbahçe ile oynadıkları 11 maçı da kaybetti.

Bu sezonki 13 maçın 1'inde galip geldi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki üç ve Efeler Ligi'ndeki iki müsabakada da Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde iki maçın birini kazandı, birisini ise kaybetti.