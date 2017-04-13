Özbek Lucescu için nabız yokluyor

Ajansspor'un haberine göre, yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yla birebir görüşecek. Özbek, bu operasyonu gerçekleştirmek için, ilk olarak, futbolcu temsilciliği yapan Metin Korkmaz'a yetki verdi. Korkmaz ise dolaylı olarak Rumen teknik adamla bağlantı kurdu.



ÖZBEK BİREBİR GÖRÜŞMEK İSTEDİ; LUCESCU "GÖRÜŞELİM" DEDİ

Lucescu'ya Dursun Özbek'in kendisiyle birebir görüşmek istediği iletildi; tecrübeli teknik adam görüşme talebini kabul etti. İkili kısa sürede biraraya gelecek. Mevcut yönetim, Rumen teknik adamı geniş yetkilerle göreve getirmek istiyor.

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