Özbek, şampiyonluğu üstüne aldı

Galatasaray Kulübünde 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takımı kendilerinin kurduğunu söyledi.

Dursun Özbek, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, yönetimde bulundukları sezon başında futbol takımının kadrosunda yeni bir yapılanmaya gittiklerini belirtti. Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti: "Bugüne kadar konuşmamamızın nedeni bu yürüyüşe zarar vermemek içindi. Anamızın helal sütü kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok heyecanlı geçti ama herkes çok mutlu oldu. Takımı kuran ve Fatih (Terim) hocayı getiren yönetimiz. Bu takımın başarıya, şampiyonluğa ulaşması için finansal yapıyı hazırlayan yönetimiz. Aralık sonunda takım zaten liderdi. Biz bütün planlamayı yapmıştık. Sene başında 10 transferle yepyeni bir takım kurduk. Bu yeni takımla şampiyon olduk. Kolay bir şey değil. Burada Fatih hocanın başarısı ve emeği çok fazla. Fatih hoca geldi ve takımı şampiyon yaptı. Biz de finansal yapıyı hazırladık."

"UEFA ile anlaşmayı yeni yönetimin yapması gerekiyor"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın, finansal fair play kriterleri çerçevesinde UEFA ile yaptığı görüşmelerin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "UEFA daha önce bize turnuvalardan 2 yıl men cezası verdi, bunu 1 yıla indirdik. Kazandığımız Türkiye Kupası ile de onu hallettik. Ayrıca iki sene için 'Futbolcu ödemeleri konusunda 65 milyon avroyu geçme.' dediler. Bu sınır geçilmediği için UEFA'nın ceza süresi geçtiğimiz sezon sonunda bitti. Bu sınırı geçseydik, UEFA cezayı verirdi. UEFA, yapılan anlaşma ihlal edildiği zaman büyük ceza veriyor. Bugün UEFA, Galatasaray'ın finansal verilerini incelemiştir. Ona bağlı olarak bir yol haritası yaptı. 'Şu kadar harcama yap, şu kadar maaş ver.' diyecektir. Bunun için de bir para cezası mutlaka gelecektir. UEFA ile yapılacak anlaşmayı yeni yönetimin imzalaması gerekiyor."

Görevde oldukları dönemde futbolcu alacaklarını 6-7 ay yapmadıklarına ve basketbolculara maaş ödemesinde bulunmadıklarına yönelik mevcut yöneticilerin açıklamalarının sorulması üzerine, Dursun Özbek şunları söyledi: "UEFA ve FIFA talimatlarına göre yaptığımız kontratlar 60 günlük. Yani bir futbolcunun maaşını en geç 60. gün ödemek zorundasın. Eğer ödenmezse futbolcunun avukatı sana ihtar çeker. Bundan sonra 15-30 gün içinde ödemek zorundasın. Aksi durumda futbolcu serbest kalır. Serbest kaldığı takdirde bizimle imzaladığı kontrat çerçevesinde bütün tazminatını alır. Konuşurken, insanların bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar söylendiğinde herhangi bir polemik çıkmaması için kamuoyunun takdirine bıraktık. Basketbolcuların maaşlarını biz değil, Odeabank ödüyor. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde Odeabank, sponsorluk bedelini her ay basketbolculara veriyor."

"Devre arasında Asamoah ile sözleşme imzalayacaktık"

Dursun Özbek, Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Badou Ndiaye'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Ben Ndiaye'yi satar mıydım? 6 ay evvel ben getirmiştim. En çok güvendiğimiz, birinci transferimizdi. Orta sahayı dirençli tutmak amacıyla almıştık. Devre arasında Asamoah ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzalayacaktık. Transfer listemizin başında Asamoah vardı." diye konuştu. Özbek, şampiyonluk kutlamalarında kendisine teşekkür edilmemesiyle ilgili soruya, "Şampiyonluk kutlamaları bence buna ter döken, bunu sahada savaşarak kazanan kişilerin hakkıdır. Bize yaşattıkları mutluluk yetiyor zaten. Dolaysıyla bir üzüntü içerisinde değilim. Herhangi bir beklentim de yoktu. Helal olsun bu çocuklara, bize bu mutluluğu yaşattılar. İki gecedir mutluluktan uyuyamıyorum." yanıtını verdi.

Şampiyonluğun kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını aktaran Özbek, "Bir yatırım yaptık, bunun karşılığını almamız lazımdı. Bu yürüyüşü bozmamak için ne derlerse desinler hiç sesimizi çıkarmadık. Seçim sürecinde konuşmalar, polemikler şampiyonluk yürüyüşünü sekteye uğratabilirdi. Fatih hoca durup dururken 'konsantrasyon' demedi. O mesajı boşuna vermedi." şeklinde görüş belirtti.

"Gomis teşekkür etti"

Dursun Özbek, şampiyonluktan önceki hafta sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis ile bir otelde karşılaştığını anlatarak, "Kendisiyle sohbet ettik. Bana 'Beni böyle bir kulübe getirdiğin için çok teşekkür ederim başkanım.' dedi. Aynı yerde Rodrigues de bulunuyordu. O da geldi sarıldı. Tebrik ettim, performansından dolayı teşekkür ettim. Ona, 'Senin yüzünden çok eleştiri aldım.' diye takıldım. Çünkü transfer ettikten sonra eleştiriler almıştık." ifadelerini kullandı. Özbek, şampiyonluktan sonra teknik direktör Fatih Terim'i arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.