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Özbek, Sneijder ile görüştü

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Wesley Sneijder zirvesi gerçekleşti

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Özbek, Sneijder ile görüştü

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde gerçekleşen toplantıya Sneijder, menajeri Guido Albers ve Hollandalı futbolcunun avukatı katıldı.

Galatasaray kulübü adına da başkan Dursun Özbek'in yanı sıra futbol direktörü Cenk Ergün ve avukat Levent Polat toplantıda hazır bulundu. Sabah saatlerinde yapılan ilk toplantıda fikir alışverişinde bulunan taraflar, gün içinde yeniden bir araya gelecek. Yapılacak ikinci toplantıdan sonra Sneijder'in takımdaki geleceği netlik kazanacak.(Ntvspor)
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