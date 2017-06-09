Özbek, Sneijder ve Bruma için konuştu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , A Millî Futbol Takımı'nda Arda Turan konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili, "Bu konu bir millî takım sorunudur. Başkan da gerekli cevabı verdi. Benim yorum yapmam doğru olmaz." dedi.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TFF Olağan Genel Kurulu'nda 2016-2017 faaliyetlerinin oy birliğiyle ibra edilmesi konusunda Özbek, "Bu çok önemliydi. Türk futbolunu daha yukarı çekmek, marka değerini yükseltmek üzerine birlik ve beraberlik sergilendi." ifadelerini kullandı. Özbek, Arda Turan'la ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin, "Konuyu çok detaylı bilmiyorum. Dolayısıyla bu konu bir millî takım sorunudur. Başkan da gerekli cevabı verdi. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Arda'nın kiralanmasıyla ilgili Barcelona Kulübü ile bir temasımız olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Özbek, "Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalara başladık. Tudor'un verdiği ve scout ekibinin incelemesi sonrasında sunulan raporla ilgili yönetim çalışmaya devam ediyor. Çok inceliyoruz. Mali yapımıza uygun ve Galatasaray'a yakışır bir transfer sezonu yaşamak istiyoruz. Henüz neticelenmiş herhangi bir transfer yok. Transferler bittiği zaman da sizlere bilgi aktaracağız." diye konuştu. Listelerinde 5-6 oyuncu bulunduğunu vurgulayan Özbek, "Görüşmeler devam ettiği için kesin neticenin ne olduğu konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Alınacak mevkileri herkes biliyor. Stoperden başlayın, orta sahası, forveti, sağ beki, sol beki... Tüm sezon boyunca Galatasaray'ı seyredenler nerede eksiği olduğunu biliyorlar." şeklinde görüş belirtti. Dursun Özbek, futbolcuları Sneijder ve Bruma konusunda da şunları söyledi: "Sneijder'e gelen bir teklif yok, kendisi bizim mukaveleli ve önemli bir oyuncumuz. Bruma ile ilgili teklif var, görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler nihayete ermiş değil, çeşitli maddeler üzerine tartışmalar yapılıyor. Kalıp gitmesi noktasında bugünlerde bir sonuç alacağız."