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Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Özbek, "UEFA bizden 2021'e kadar yapılması gereken işleri sormuştur. Riva projesinden yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak bekliyoruz. Bunun anlatılması lazım" ifadelerini kullandı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:00
Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübe hizmet etmek için hiçbir zaman geride durmayacağını söyledi.

Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, müzede Galatasaray'ın 113 yıllık tarihinin yansıtıldığını belirterek, "Çok emek verdiğimiz, yaklaşık bir seneye yakın süren bir çalışmanın ardından bugün müzenin açılışı yapıldı. Çok güzel olmuş, duygulanmamak mümkün değil. Bu gurur Galatasaray'ındır. Buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Özbek, "Ben 20 seneden beri Galatasaray'a hizmet eden bir Galatasaraylıyım. Biz Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Galatasaray'da yoluna konulması gereken işler var. Her konuda istişare edilmesi gereğini duyuyorum. Biraz sonra da başkanlarla toplantı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde Galatasaray ile yapacağı görüşmeyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: "Geçtiğimiz yıl bu konuyla ilgili iki kez UEFA'yı ziyaret ettim. Galatasaray'ın mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlattım. Dolayısıyla devlet desteği olan bu projelerin Galatasaray'ın mali yapısına büyük katkı sağlayacağı bir gerçek. Bu suretle Galatasaray'ın mali yapısının düzeleceğini o dönemde yetkililere anlattım. UEFA'ya daha önceden bildirilmiş projeler hayata geçti. Bugün yapılması gereken bu projelerin hayata geçtiğini gidip anlatmak. UEFA bizden 2021'e kadar yapılması gereken işleri sormuştur. Riva projesinden yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak bekliyoruz. Bir kısmı geldi. Bunun anlatılması lazım. Ayrıca UEFA'nın çok dikkat ettiği futbol ailesine borcun olmaması lazım. Böyle bir durum söz konusuysa gitmeden bu borçların temizlenmesi gerekiyor. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olacağını düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 28.02.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasaray Stadyum MüzesiGalatasaray KulübüFutbolDursun Özbek
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