Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117222
ALTIN
162.378
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2629
EURO
4.6942
banner138

Özdilek, Konya'ya veda etti

Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcularla vedalaştı

05 Mart 2018 Pazartesi 14:28
Özdilek, Konya'ya veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'la yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek, personel ve futbolcularla vedalaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından olağanüstü toplanan yönetimle karşılıklı anlaşarak Konyaspor ile yolları ayrılan Mehmet Özdilek ve ekibinin, Kayacık Tesisleri'nde oyuncular ve personelle vedalaştığı belirtildi. Açıklamada, oyuncularına hitap eden Özdilek'in görüşlerine yer verilerek, şunlar kaydedildi: "Ben ve ekibim size ve takıma olan inancımızı bir an bile kaybetmedik. Futbolun içerisinde bu durumlar oluyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ve son Evkur Yeni Malatyaspor maçları takım görüntümüze yakışmayan ve oldukça uzak olan maçlardı. Sonuç böyle gerektirdi. Hepiniz ayrı ayrı iyi birer birey ve futbolcularsınız. Kalan 10 maçta elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza ve Atiker Konyaspor'u ligde tutacağınıza inancımız tam. Bundan sonra sizleri dışarıdan destekleyeceğim. Başarılar diliyorum."

Daha sonra yeşil-beyazlı personel ve futbolcularla vedalaşan Mehmet Özdilek'in tesislerden ayrıldığı ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMehmet ÖzdilekFutbolAtiker Konyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batalla ayrılık kararı aldı
Batalla ayrılık kararı aldı
Giresun seri galibiyet istiyor
Giresun seri galibiyet istiyor
Çeyrek finalistler belli oluyor
Çeyrek finalistler belli oluyor
Başkent takımlarına yeni stat
Başkent takımlarına yeni stat
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
Fenerbahçe'nin kalesi düştü
6 takım 100'ler kulübünde
6 takım 100'ler kulübünde
Başakşehir'in yeni golcüsü
Başakşehir'in yeni golcüsü
Samsun, Elazığ'dan 3 puan peşinde
Samsun, Elazığ'dan 3 puan peşinde
İtalya'da Astori hüznü yaşanıyor
İtalya'da Astori hüznü yaşanıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim