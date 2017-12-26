Özer'den futbolculara birlik çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından 6 ay men cezası kaldırılan Osmanlısporlu futbolcu Özer Hurmacı, meslektaşlarına Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğine katılmaları çağrısında bulundu.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Tahkim Kurulunun aldığı kararın sadece şahsı adına değil, tüm meslektaşları adına bir dönüm noktasını oluşturduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, hukuka ve adalete uygun bir karar vermiş ve 1,5 yıldır sürdürdüğüm hukuk mücadelesinde hak ve adalet yerini bulmuştur." ifadelerini kullandı. Hukuki süreçler sırasında futbolcular arasında dayanışma eksikliğini fark ettiğini belirten Özer, "Profesyonel futbolcuların mesleki olarak yaşadığı sıkıntıların en büyük nedeni yine biz futbolcularız. En alt ligden en üst lige aynı meslek grubuna dahil futbolcular olarak aramızdaki dayanışma daha üst seviyelerde olmalıdır ki haklarımız gereği gibi korunurken, taleplerimiz de daha geniş alanlarda cevap bulabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, adalet arayışında kendisine en büyük desteği Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ve Dernek Başkanı Hakan Ünsal'ın verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüm meslektaşlarıma bir kez daha hatırlatmak isterim ki biz futbolcuların sorunlarını en iyi anlayanlar yine profesyonel futbolculardır. Geçirdiğim süreçte, mesleki dayanışmanın önemini ve bu dayanışma için Türkiye'deki tek çatımız olan Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin değerini bir kez daha anlamış bulunuyorum. Tüm profesyonel futbolcu meslektaşlarımı birlik olmaya ve mesleki haklarımızı geliştirmek ve daha da ileriye taşıyabilmek için beraberce mücadele etmeye davet ediyorum."

Dünya Futbolcular Birliğine de desteği için teşekkür eden Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son olarak, tüm meslektaşlarıma bir kez daha 'Birlikten kuvvet doğar' atasözümüzü hatırlatmak isterim. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğine ne kadar çok katılım sağlarsak, derneğimizin gücüne güç katacağımızın ve derneğin bizleri temsil konusunda elinin güçleneceğinin farkında olmalıyız. Her kategoride futbol oynayan profesyonel futbolcuların tüm problemleriyle ilgilenen derneğimize hak ettiği desteğin verilmesi futbolculuk mesleği için hayati önem taşımaktadır." ​