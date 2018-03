"Özveriyle çalışıyoruz, güvenim tam"

Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sepil, futbol takımındaki yapılanmanın geçen sezon yaşananları göz önüne alarak gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Başkanı olduğum ve büyük güven duyduğum her seviyedeki çalışanımız, tüm birimleriyle Göztepemizin hak ettiği konuma ulaşması için özveri ile her konuda tam bir iletişim, koordinasyon, disiplin ve belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmaktadır. Teknik direktör tercihi, takım iskeleti, idari ve sportif yapılanma gibi pek çok konuda dikkatli adımlar atılmıştır. Kalıcı başarı için çalışmalarımıza devam edeceğiz."



Futbol takımının oyuncu, teknik ve idari kadrosunda kalıcı başarı için emek veren herkese güveninin tam olduğunu vurgulayan Sepil, TFF 1. Lig'in 19. haftasında averajla 2. sırada yer aldıklarını ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti. Mehmet Sepil, kulübe kazandırılacak statla ilgili Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi projesinin yeniden ihaleye çıkma aşamasında sona gelindiğini, 2018-2019 sezonunda bitirilmesi planlanan stadın yanı sıra altyapı merkezi için Menderes Tekeli bölgesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Takımı yalnız bırakmayan ve başarıda büyük pay sahibi olan taraftarın Türk spor kamuoyu tarafından gıpta ile izlendiğini bildiren Sepil, şunları aktardı: "Göztepe tarihinde mihenk taşı olacak olan bu üç gelişmeye bu kadar yaklaşmışken Göztepe'ye zarar vermek adına yapılan yorumları gözardı etmek kabul edilemezdir. Olumlu gidişat ve elde edilen başarılardan rahatsız bazı kesimler, daha önceden yaptıkları gibi eski alışkanlıklarını devam ettirerek, kişisel çıkarlarını Göztepemiz menfaatlerinin üzerinde tutup 'Göztepe' ismi ve markasını kullanarak, akıllarınca sahip oldukları sosyal medya hesapları üzerinden kulübümüzü dizayn etme hatta daha da ileri giderek çalışanlarını belirleme amacındadırlar."

Sepil, bunlara asla izin vermeyeceğini ve bu kişilere karşı her türlü hukuki girişimde bulunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu kötü niyetli oluşumların, geleceğin Göztepe'sinin oluşturulmaya başlandığı bu dönemde yukarıda bahsi geçen süreçleri olumsuz yönde etkileme çalışmalarına sağduyulu Göztepe taraftarlarının itibar etmeyeceğini biliyor ve gerekli cevabı vereceklerine inanıyorum. Herkes emin olmalıdır ki; kulübümüz içerisinde ve camiamızda olan biten her konuyu yakından takip etmekte ve bilgilendirilmekteyim. Başkanı olduğum ve büyük güven duyduğum her seviyedeki çalışanlarımız tüm birimleriyle Göztepemizin hak ettiği konuma ulaşması için özveri ile her konuda tam bir iletişim, koordinasyon, disiplin ve belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmaktadır. Büyük Göztepe taraftarının bugüne kadar verdiği desteği tüm süreçlere ve ligin son düdüğüne kadar devam ettireceğine dair olan inancım tamdır."