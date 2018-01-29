Papp'ın hayali Avrupa

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Paul Papp, kırmızı-beyazlı ekibe UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmek için geldiğini söyledi.

Sivas ekibin devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Rumen defans oyuncusu Paul Papp, yaptığı açıklamada, Sivasspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlı ekibin çok geniş ve kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olduğuna değinen Papp, başarılı bir sezon geçirerek, taraftarlarını mutlu edeceklerine inandığını kaydetti.

Kadro genişliği nedeniyle teknik direktör Samet Aybaba'nın seçim yapmakta zorlanacağını düşündüğünü dile getiren Papp, şöyle konuştu: "Çünkü Sivasspor'da her oyuncunun kalitesi var. Çok çalışarak forma şansı bulmayı hedefliyorum. Hedefim, her zaman ilk 11'de oynamaktır, bu da çok çalışarak olur. Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını hayal ediyorum, bunu hayal etmeseydim burada olmazdım. Sivasspor, Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bunu maç maç değerlendirmemiz gerekir. Ne kadar puan toplayabilirsek Avrupa Ligi'ne gitmek o kadar kolay olacak." Rumen savunma oyuncusu, Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor, olanakları, tesisi, stadyumu ve sahalarıyla profesyonel oyuncu için kurulmuş bir kulüp. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Teknik direktörümüz Samet Aybaba, çok iyi birisi. Kendisi çok tecrübeli ve iyi tercihler yaptığını düşünüyorum." dedi.

Robinho heyecanı

Papp, Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile aynı takımda oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Robinho'nun dünyada isim yapmış önemli bir yıldız olduğunu dile getiren Papp, "Robinho ile aynı takımda oynayacak olmak gurur verici, böyle bir takım arkadaşım olduğu için mutluyum. Robinho büyük bir yıldız. Ondan bazı şeyleri öğrenmeliyim diye düşünüyorum çünkü çok tecrübeli bir oyuncu." diye konuştu.