Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120205
ALTIN
163.780
DOLAR
3.7792
STERLİN
5.3315
EURO
4.6946

Papp'ın hayali Avrupa

Sivasspor'un devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Rumen savunma oyuncusu Paul Papp, kırmızı-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyor

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
Papp'ın hayali Avrupa

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Paul Papp, kırmızı-beyazlı ekibe UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hayalini gerçekleştirmek için geldiğini söyledi.

Sivas ekibin devre arasında Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Rumen defans oyuncusu Paul Papp, yaptığı açıklamada, Sivasspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlı ekibin çok geniş ve kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olduğuna değinen Papp, başarılı bir sezon geçirerek, taraftarlarını mutlu edeceklerine inandığını kaydetti.

Kadro genişliği nedeniyle teknik direktör Samet Aybaba'nın seçim yapmakta zorlanacağını düşündüğünü dile getiren Papp, şöyle konuştu: "Çünkü Sivasspor'da her oyuncunun kalitesi var. Çok çalışarak forma şansı bulmayı hedefliyorum. Hedefim, her zaman ilk 11'de oynamaktır, bu da çok çalışarak olur. Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılmasını hayal ediyorum, bunu hayal etmeseydim burada olmazdım. Sivasspor, Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bunu maç maç değerlendirmemiz gerekir. Ne kadar puan toplayabilirsek Avrupa Ligi'ne gitmek o kadar kolay olacak." Rumen savunma oyuncusu, Sivasspor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor, olanakları, tesisi, stadyumu ve sahalarıyla profesyonel oyuncu için kurulmuş bir kulüp. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Teknik direktörümüz Samet Aybaba, çok iyi birisi. Kendisi çok tecrübeli ve iyi tercihler yaptığını düşünüyorum." dedi.

Robinho heyecanı

Papp, Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile aynı takımda oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Robinho'nun dünyada isim yapmış önemli bir yıldız olduğunu dile getiren Papp, "Robinho ile aynı takımda oynayacak olmak gurur verici, böyle bir takım arkadaşım olduğu için mutluyum. Robinho büyük bir yıldız. Ondan bazı şeyleri öğrenmeliyim diye düşünüyorum çünkü çok tecrübeli bir oyuncu." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.01.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolPaul PappRobinhoSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Obi Mikel'i bitiriyor
Fenerbahçe, Obi Mikel'i bitiriyor
Kupada rakip Gençlerbirliği
Kupada rakip Gençlerbirliği
Kupa'da çeyrek final heyecanı
Kupa'da çeyrek final heyecanı
Zirvede takımlar kayıpsız
Zirvede takımlar kayıpsız
Trabzon yenilgiyi unuttu
Trabzon yenilgiyi unuttu
10 takım teknik adam değiştirdi
10 takım teknik adam değiştirdi
Trabzon’da kazanan yok
Trabzon’da kazanan yok
Galatasaray kendine geldi
Galatasaray kendine geldi
Bursaspor galip gelemiyor
Bursaspor galip gelemiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim