Parayla değil, yürekle kazandılar

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı eledikten sonra dün Diyarbakır'da karşılaştığı Fenerbahçe'yi de saf dışı bırakarak tarihinde ilki başaran Akhisarspor, kupayı müzesine götüren 15. takım oldu. Altay ve Göztepe'den sonra kupayı kaldıran üçüncü Ege temsilcisi unvanını alan Teleset Mobilya Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlı ekip ayrıca, 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonu ile de TFF Süper Kupa müsabakasına çıkacak.

Kupa Anadolu'da kaldı

Geçen sezon Atiker Konyaspor'un kazandığı kupanın ardından sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'ye geçit vermedi. Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında mutlu sona ulaşan takım sayısı 11'e çıktı.

Kadro değerinde 15. sırada

Süper Lig'de 6. yılını geçiren ve mütevazı kadrolarla başarılı sonuçlar alan yeşil-siyahlı ekip, kalıcı olmak için mücadelesini sürdürüyor. Teleset Mobilya Akhisarspor, Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Süper Lig'de kadro değerleri sıralamasında 15. durumda bulunuyor.

Sıra ligde

Ligde geride kalan 32 haftada 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde averajla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 2 hafta kritik maçlara çıkacak. Bu hafta 14 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Akhisarspor, son hafta ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.

33. haftada alınacak sonuçlara göre son haftadaki Osmanlıspor maçı iki takım için de lige tutunma mücadelesi olabilir. Ligde en son Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Bu sezon ligde 2 maçta da Fenerbahçe'yi mağlup eden Ege temsilcisi, kupa galibiyetiyle sarı-lacivertli ekip karşısında 3 resmi maçını da kazanmış oldu. Kupayı yüzde 60 galibiyet oranıyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise galibiyet oranında yüzde 28,13'te kaldı.

Okan Buruk'tan ilk

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupayı kazanan Okan Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor ve Göztepe'nin başında Türkiye Kupası maçlarına çıkmıştı. Okan Buruk, teknik direktör olarak çıktığı 36 Türkiye Kupası maçında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Muğdat Çelik tüm maçlarda sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 21 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü. Akhisarspor, final maçına bu sezon kupadaki en golcü isimler cezalı Yevgen Seleznov ve ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora'dan yoksun çıktı. Bu oyuncuların dörder golü bulunuyordu. Kupadaki 10 maçta da forma şansı bulan Muğdat Çelik, toplam 816 dakika sahada kaldı. Muğdat'ı, kaleci Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa ve Eray Ataseven izledi.