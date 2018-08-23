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Partizan: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Partizan ile 1-1 berabere kaldı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:04
Partizan: 1 - Beşiktaş: 1

51. dakikada Markovic'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nemanja Miletic'in (26 numara) çektiği şut yandan auta gitti.

52. dakikada ev sahibi Partizan'ın geliştirdiği atakta, Zakaric'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına ortasında arka direkte vuran Caner Erkin'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

81. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda ön direğe koşu yapan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Partizan: 1 - Beşiktaş: 1

Stat: Partizan

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko, (Slovakya)

Partizan: Stojkovic, Nemanja Miletic-73 numara, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic-26 numara, Kosovic (Dk. 66 Scekic), Zdjelar, Zakaric, Pantic, Jankovic (Dk. 35 Ivanovic), Ricardo (Dk. 73 Nikolic)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe (Dk.76 Roco), Vida, Adriano, Necip Uysal, Medel, Tolgay Arslan (Dk. 88 Güven Yalçın), Quaresma (Dk. 78 Gökhan Töre), Larin, Caner Erkin

Goller: Dk. 14 Ricardo (Partizan), Dk. 15 Tolgay Arslan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Kosovic, Dk. 42 Ivanovic, Dk.43 Nemanja Miletic-26 numara, Dk. 80 Nikolic (Partizan), Dk. 59 Caner Erkin, Dk. 65 Tolgay Arslan, Dk.90+2 Larin (Beşiktaş)

Partizan-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer ettiği 19 yaşındaki Güven Yalçın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı.

Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.

Öte yandan, Tolgay Arslan ise 3 yıl aradan sonra Beşiktaş forması ile yeniden gol sevinci yaşadı. Tolgay siyah-beyazlı forma ile son golünü 2015 yılında Liverpool'a karşı kaydetmişti.

Bu arada, maçın ilk yarısında bir Partizan taraftarı kalp krizi geçirdi. İlk müdahale saha kenarında yapılan taraftar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Partizan Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, henüz kimliği açıklanmayan taraftar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

Son Güncelleme: 24.08.2018 00:54
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