Paşa, Akçay'ı istifa ettirdi: 3-2

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor'u ağırladı. Adem Büyük'le Pierre Webo'nun gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi kazandı: 3-2



Osmanlıspor bu mağlubiyetle 31 puanla 11. sıraya düşerken Kasımpaşa 35 puanla yedinci sıraya yükseldi.

Temponun büyük bölümünde düşmediği maçta gol perdesi ilk dakikada Adem Büyük'ün perdeyi açıp Kasımpaşa'yı öne geçirmesiyle açıldı. Pierre Webo golcü meslektaşına 12 ve 14'te iki dakika arayla iki gol atarak cevap vererek Osmanlıspor'u jet bir üstünlüğe taşıdı. Ama Adem'in hala söyleyecek sözü vardı. 32'de beraberliği getiren Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi, ikinci yarıda da hız kesmeyip 65'te takımını yeniden öne geçirip galibiyeti getirdi.

Akçay: "Görevi bırakıyorum"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig 'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi. Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu: "Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."