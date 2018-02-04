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Paşa, Akhisar'ı eli boş gönderdi

Kasımpaşa, sahasında Akhisarspor'u 2-0 yendi

04 Şubat 2018 Pazar 15:48
Paşa, Akhisar'ı eli boş gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendi.

İlk yarı

7. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor etkili oldu. Sağ kanattan çizgiye inen Miguel Lopes'in ortasında altıpasta iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Trezeguet'nin etkili ortasında penaltı noktası civarında müsait pozisyonda iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda, top yerden sekerek üstten dışarı çıktı.

19. dakikada Eduok'un uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lukac topu tehlikeli bölgenin dışına çeldi.

45. dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında, savunmanın arkasına sarkan ve topla ceza sahasına giren Larsson, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mbaye, kaleci Lukac'la karşı karşıya kaldı. Mbaye'nin vuruşunda, Lukac ayaklarıyla topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Pavelka'nın pasında ceza sahasında Trezeguet'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

55. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Sağ taraftan topla ceza sahasına giren Trezeguet, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Eduok'a aktardı. Bu oyuncu da topu sol çaprazda daha müsait durumdaki Mbaye'ye çıkardı. Mbaye'nin vuruşunda, kaleci Lukac topa müdahale ederek gole izin vermedi.

63. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda, top auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Olcan Adın'ın gelişine vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.

75. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Ramazan Köse'nin çeldiği top karambolde Paulo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpastan müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84. dakikada sağ kanattan hareketlenen Popov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+4. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan İlhan Depe'nin ortasında altıpas üzerinde Trezeguet'nin gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0

Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolKasımpaşaSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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