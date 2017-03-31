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Paşa Alanya deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

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Paşa Alanya deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okullar Arena'da saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve 14 puan toplayan lacivert-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek ilk 5 hedefi yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Kasımpaşa'da milli maç arasında sakatlıklarını atlatan Bangaly Fode Koita, Batuhan Altıntaş ve Franck Etoundi'nin Alanya'da forma giyebileceği öğrenildi.  Lacivert-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Popov, Antalya temsilcisine karşı sarı kart görmesi durumunda 27. haftada Atiker Konyaspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
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FutbolSpor Toto Süper LigKasımpaşaAytemiz Alanyaspor
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