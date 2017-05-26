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Paşa, Çalımbay'dan rövanşı istiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yarın Akdeniz temsilcisini konuk edecek

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Paşa, Çalımbay'dan rövanşı istiyor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak. Süper Lig'de haftaya 43 puanla 8. sırada giren Kasımpaşa, sezonu ilk 10 sırada tamamlamak istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'a farklı kaybeden (4-1) lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde bu sezon çıkacağı son maçta 3 puan elde etmeyi hedefliyor. Antalyaspor ise ligi 5. sırada bitirmek için İstanbul deplasmanında 3 puan arayacak. Süper Lig'de son 2 haftaya Trabzonspor'un 2 puan önünde 52 puanla 5. sırada giren Akdeniz temsilcisi, son iki maçından da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ilk 3 haftası çalıştırdığı Kasımpaşa'ya rakip olacak. Tecrübeli teknik adam Kasımpaşa'da ayrıldıktan sonra eski takımına karşı ilk kez deplasmanda mücadele edecek. Sezonun ilk yarısındaki maçı Antalyaspor, sahasında 2-1 kazanmıştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporKasımpaşaSTSL
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