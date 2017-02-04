Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Paşa çeyrek finali istiyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
Paşa çeyrek finali istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya kötü başlayan Kasımpaşa, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Osmanlıspor'u yenerek hem kötü gidişi düzeltmek hem de çeyrek finale kalmak istiyor.

Lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor ve İnegölspor'un bulunduğu B Grubu'nu topladığı 15 puanla lider tamamladı. Osmanlıspor ise Şanlıurfaspor, Gaziantepspor ve Kırklarelispor'un yer aldığı A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada bitirdi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Osmanlıspor ile Kasımpaşa arasında ligin ilk bölümünde Ankara'da oynanan karşılaşmayı ise İstanbul temsilcisi 2-1 kazanmıştı.

Son Güncelleme: 04.02.2017 17:33
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısorSon 16 TuruKasımpaşaZiraat Türkiye KupasıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim