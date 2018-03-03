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Paşa ile Osmanlı puanları paylaştı

Kasımpaşa ile Osmanlıspor karşılaştı. Mücadelenin sonunda her iki takım da birer puan aldı

03 Mart 2018 Cumartesi 16:50
Paşa ile Osmanlı puanları paylaştı

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Mensah (Dk. 89 Eduok), Neumayr (Dk. 82 Ahmed Ildiz), Koita, Trezeguet, Diagne (Dk. 77 İlhan Depe)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Luiz Carlos, Lumanza (Dk. 84 Maxsö), Regattin, Sadeghian (Dk. 67 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 78 Cikalleshi)

Goller: Dk. 37 Sadeghian (Penaltıdan) (Osmanlıspor), Dk. 39 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lumanza, Dk. 45 Sadeghian, Dk. 59 Ceyhun Gülselam, Dk. 75 Muhammed Bayır, Dk. 90 Mehmet Güven (Osmanlıspor), Dk. 20 Sadiku, Dk. 36 Diagne, Dk. 79 Omeruo (Kasımpaşa)

Evinde oynadığı son üç maçı en az ikişer gol atarak kazanan Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor'u ağırladı.

Kasımpaşa bu karşılaşmadan da galip ayrılırsa tarihinde ilk kez Süper Lig'de dört maçlık iç saha galibiyet serisi yakalamış olacaktı.

Maçın ilk tehlikesi konuk ekip Osmanlıspor'dan geldi. 8. dakikada rakip ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Tortol, kaleye yaklaştı ve şutunu çekti ancak top, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı çoğunlukla orta alandaki ikili mücadeleler ve top kayıplarıyla geçti.

36'daysa konuk ekip penaltı atışı kazandı. Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşalı Diagne, topsuz alanda Ceyhun'u yere düşürdü ve Osmanlıspor penaltı kazandı.

Osmanlıspor'da penaltıyı kullanan Payam Sadeghian, kaleci Ramazan'ı ters köşeye yatırdı ve Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Fakat Osmanlıspor'un üstünlük sevinci çok kısa sürdü. 39'da Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ben Youssef kale önünde topa kafayı vurdu ve golü attı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Maçın ilk yarısında yoğun etkisini gösteren yağmur, ikinci yarıda yerini güneşe bıraktı.

51'de Kasımpaşa çok etkili geldi. Trezeguet sol kanattan içeri girip kaleye yakın mesafeden sol ayağıyla şutunu gönderdi ama top, uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

71'de ev sahibi ekip frikik atışı kazandı. Serbest vuruşu Neumayr kullandı. Havadan köşeye giden topu Karcemarskas mükemmel bir refleksle çeldi.

Maçın ikinci yarısında Kasımpaşa'nın Osmanlıspor karşısında baskılı oyunu vardı. Konuk ekip uzun süre boyunca organize bir atak gerçekleştiremedi.

Fakat Kasımpaşa bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca, maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 30'a, Osmanlıspor ise 21'e yükseltti.

AA

Son Güncelleme: 03.03.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigOsmanlısporKasımpaşaFutbol
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