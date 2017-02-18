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Paşa Kadıköy'de sürpriz peşinde

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
Paşa Kadıköy'de sürpriz peşinde

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. 

Ülker Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 4-0 mağlup ederek dikkati çeken bir sonuca imza atan lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da 3 puan arayacak. Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 maçın 7'sini kaybeden ve 2 galibiyet elde eden Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde topladığı 24 puanla 11. sırada bulunuyor. Ligde yaptığı son 2 maçtan sadece 1 puan çıkaran Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe ise 36 puanla 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'da Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde üçer sarı kartı bulunan Titi ve Veysel Sarı, bir kart daha görmeleri durumunda 22. haftadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek. 

Son Güncelleme: 18.02.2017 14:22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor Toto Süper LigKasımpaşaFutbol
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