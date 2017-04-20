Paşa Karabük'te 3 puan peşinde

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.



Süper Lig'de yaptığı son 2 maçta, birer mağlubiyet ve beraberlikle puan kayıpları yaşayan lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükspor önünde galibiyeti hedefliyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Zoran Barisic yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise 34 puanla 13. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 sonuçlanmıştı. Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Karabük deplasmanında sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 29. haftada Akhisar Belediyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.