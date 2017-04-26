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Paşa kupada avantaj peşinde

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak

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Paşa kupada avantaj peşinde

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u yenerek hem toparlanmak hem de ikinci maç öncesi avantaj yakalamak istiyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kasımpaşa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlığı devam eden Tunay Torun dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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