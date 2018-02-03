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Paşa'nın konuğu Akhisar

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:45
Paşa'nın konuğu Akhisar

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Ligin ikinci yarısına sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek başlayan lacivert-beyazlılar, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamla yeniden devam etme kararı aldı. Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki konuk ekip ise 21 puanla 13. basamakta bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısına tam kadro çıkacak.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigKasımpaşaTeleset Mobilya Akhisarspor20. Hafta Maçı
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