Paşa'nın konuğu Kayserispor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, evinde Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 5 maçta topladığı 7 puanla haftaya 10. sırada girdi. Süper Lig'de 10 puanı bulunan teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor ise 6. haftaya girerken averajla 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ile Kayserispor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.