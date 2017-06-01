Paşa'nın veda maçı Başkent'te

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada puan alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek sezonu 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip geride kalan 33 haftada topladığı 43 puanla 9. sırada bulunuyor. Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise aynı puan ve gol averajıyla bir üst basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin 17. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 galip tamamlamıştı.