Paşa Osmanlı'yı konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen lacivert-beyazlı ekip, Osmanlıspor'u da yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu süreçte kalesinde sadece 2 gol gören teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 3 karşılaşmadan galibiyet alamayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor ise topladığı 31 puanla 11. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Koita, Batuhan Altıntaş ve Franck Etoundi, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Popov, Ankara temsilcisine karşı sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.