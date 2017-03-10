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Paşa seriyi sürdürmek istiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantepspor'la karşılaşacak

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Paşa seriyi sürdürmek istiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspor'a konuk olacak.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen lacivert-beyazlı ekip, Gaziantepspor'u da yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu süreçte Osmanlıspor (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-0) ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarını da kazanmayı başaran İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 29 puanla 12. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılabilen teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Gaziantepspor ise 16 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Gaziantepspor ile Kasımpaşa arasında Gaziantep Arena'da saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Lacivert-beyazlı ekipte Franck Etoundi ve Batuhan Altıntaş sakatlık nedeniyle, Adem Büyük, Titi ve Veysel Sarı ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Popov ise Gaziantepspor karşısında kart görmesi durumunda 25. haftadaki Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek.

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