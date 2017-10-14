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Paşa Sivas'ı konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

14 Ekim 2017 Cumartesi 12:46
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Paşa Sivas'ı konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunuyor.

Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 9 puanla 11. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigKasımpaşaFutbol8. Hafta MaçıDemir Grup Sivasspor
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