Paşa Sivas'ı konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan lacivert-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan haftalarda topladığı 8 puanla 13. sırada bulunuyor.

Samet Aybaba yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 9 puanla 11. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.