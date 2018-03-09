Paşa, Sivas ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.