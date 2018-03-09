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Paşa, Sivas ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

09 Mart 2018 Cuma 12:48
Paşa, Sivas ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa, geçen hafta sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, haftaya 30 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Kasımpaşa'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Lacivert-beyazlı takımda Loret Sadiku, İlhan Depe ve Olivier Veigneau, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşaFutbolDemir Grup Sivasspor
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