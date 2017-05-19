Paşa sürprize hazırlanıyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.



Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden ve gözünü lige çeviren lacivert-beyazlılar, lider Beşiktaş'ı yenerek moral depolamak istiyor. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Galatasaray'ı 3-1, Çaykur Rizespor'u da 4-2 yenerek 6 puan toplayan teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 31 haftada topladığı 43 puanla 7. basamakta yer alıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise topladığı 68 puanla, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. İki takım arasında ligin 15. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-1 kazandı. Lacivert-beyazlılarda Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita'nın yanı sıra rövanşta kırmızı kart gören Turgut Doğan Şahin, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve ardından 2 resmi maçta forma giyemeyen kaptan Adem Büyük'ün durumu ise belirsizliğini koruyor.