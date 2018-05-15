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Paşa, Trezeguet'yi bitirdi

Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

15 Mayıs 2018 Salı 14:13
Paşa, Trezeguet'yi bitirdi

Kasımpaşa Kulübü, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiraladığı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın (Trezeguet), bonservisini satın aldı.

Kulübün başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki Mısırlı futbolcunun 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Öksüz, ayrıca, Veysel Sarı ve David Pavelka ile 3 yıllığına anlaştıklarını, iki oyuncuyla da bugün sözleşme imzalanacağını aktardı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşaHasan Hilmi ÖksüzFutbol
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