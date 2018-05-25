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Paşa, üç bölgele takviye yapacak

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Stoper, sol bek, 8 veya 10 numara pozisyonuna takviyeler yapacağız" ifadelerini kullandı

25 Mayıs 2018 Cuma 14:35
Paşa, üç bölgele takviye yapacak

Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, önümüzdeki sezon için üç pozisyona transfer yapmayı planladıklarını söyledi.

Nursal Bilgin, yaptığı açıklamada, iç transferi hızlı ve olumlu bir şekilde geçirdiklerini belirtti. Geçen sezon forma giyen tüm oyuncuların kulüpte kalmak istediğini vurgulayan Bilgin, "Kimse bizi bırakmak istemiyor. Bu sene diğer takımlardaki birçok oyuncudan da talep geliyor. Herkes bizde oynamak istiyor. Bu da dikkatli bütçe ayırarak onu iyi kullanmamıza neden oluyor." diye konuştu.

Takımda "as oyuncu" diye bir kavramlarının bulunmadığını dile getiren lacivert-beyazlı kulübün sportif direktörü, şöyle devam etti: "Dış transferde bazı pozisyonlar için oyuncularımızı keşfettik. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Stoper, sol bek, 8 veya 10 numara pozisyonuna takviyeler yapacağız. Kenneth Omeruo ile ilgili beklemedeyiz. Stoper pozisyonuna onu düşünüyoruz. Onun dışında stoper alırsak, bu genç ve yetiştirebileceğimiz bir isim olur."

"Mensah ile ilgili görüşmeler olumlu"

Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile ilgili yürüttükleri transfer çalışmasının olumlu geçtiğini aktaran Nursal Bilgin, şunları kaydetti: "Bernard Mensah ile ilgili görüşmelerimiz olumlu geçiyor, problem yok. Mensah dışında 8 veya 10 numara alacağız. Sol bek pozisyonuna da takviye yapacağız. Olivier Veigneau'ye alternatif bir sol bek bakıyoruz." Kasımpaşa'yı bir kolej takımı haline getirdiklerini ve bunun çok güzel neticelerle sonuçlandığını belirten Bilgin, "Biz bir kolej takımı haline geldik ama yine semt takımıyız. Bu sene transferde iki kriter bizim lehimize gelişti. Biri takımdaki mevcut oyuncuların hepsi bizde kalmak istiyor. Diğeri birçok takımdaki oyuncular bize gelmek istiyor. Biz bunu pek anlamlandıramadık, isim verirsek pazar karışır. Herkes bizde oynamak istiyor, bu da çok güzel bir şey. Ödemelerin zamanında olması tercih nedeni haline gelmemizi sağladı." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:49
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal BilginKasımpaşaFutbol
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