Magaye, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakipleriyle olan puan farkını kapatmaları gerektiğini belirten Magaye Guaye, "Sahamızda Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacağız. Rakiplerimizle aramızda çok fazla bir puan farkı yok. Bu puan farkını kapatmamız ve üst sıralara tırmanmamız lazım. Oynadığımız her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Lig’in ikinci yarısı ilk yarı gibi olmayacak. Bu hafta sıkı çalışıp sahamızda Kasımpaşa’yı yenmeyi hedefliyoruz" dedi.
"Paşa'yı yenmeyi hedefliyoruz"
Adanaspor’un Senegalli forveti Magaye Guaye, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi
Magaye, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakipleriyle olan puan farkını kapatmaları gerektiğini belirten Magaye Guaye, "Sahamızda Kasımpaşa ile önemli bir maça çıkacağız. Rakiplerimizle aramızda çok fazla bir puan farkı yok. Bu puan farkını kapatmamız ve üst sıralara tırmanmamız lazım. Oynadığımız her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Lig’in ikinci yarısı ilk yarı gibi olmayacak. Bu hafta sıkı çalışıp sahamızda Kasımpaşa’yı yenmeyi hedefliyoruz" dedi.