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Pavelka sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekyalı futbolcusu David Pavelka’nın sözleşmesini 3 yıl uzattı

20 Mayıs 2018 Pazar 17:44
Pavelka sözleşmesini uzattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pavelka’nın, kulübün Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde, sportif direktör Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı belirtildi. Kasımpaşa’ya 2015-2016 sezonunun ortasında gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 32 karşılaşmada ilk 11’de görev yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaPavelkaSözleşmeKontrat
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