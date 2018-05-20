Pavelka sözleşmesini uzattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Pavelka’nın, kulübün Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde, sportif direktör Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu imza töreninde kendini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attığı belirtildi. Kasımpaşa’ya 2015-2016 sezonunun ortasında gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 32 karşılaşmada ilk 11’de görev yaptı.