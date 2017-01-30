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Payet muradına erdi

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya, Dimitri Payet transferinde mutlu sona ulaştı. Payet transferi Fransız Kulübü tarafından da açıklandı.Futbolcu 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:24
Payet muradına erdi

29 yaşındaki futbolcu için her konuda uzlaşmaya varıldığı ve West Ham United’a da 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon Euro) bonservis ödeneceği ifade edildi.

Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United, 2015 yılı yazında 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Payet ile 2021 yılına dek süren yeni bir sözleşme de imzalamıştı. Fransa Milli Futbol Takımı’nın 32 kez formasını terleten Payet, Euro 2016’daki performansıyla da beğeni topladı. Payet, İngiliz ekibinde ise bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asist kaydetti.

Son Güncelleme: 30.01.2017 12:34
Anahtar Kelimeler:
PayetMarsilyaFransa Ligue 1Futbol
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