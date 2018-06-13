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Pele ve Maradona kral olamadı

1958'de Fontaine 13 golle ilk sırayı alırken, 1962'de 6 futbolcu dörder golle gol krallığını paylaştı. Dünya futbolunun efsane futbolcuları Pele ve Maradona gol kral olamadı

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:16
Pele ve Maradona kral olamadı

Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 29 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaşırken, bu, bir kupada bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu. 1962 Şili ise 4 golle, gol krallığını elde eden futbolcuların en kısır kupası olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu dörder golle ilk sırayı paylaştı. 1962 Şili ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.

İlk "kral" Stabile

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı Arjantinli Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı alırken, 1934'de Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

Brezilya'dan 5 gol kralı

Tüm Dünya kupalarına katılan tek ülke olan Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti. Geride kalan 20 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 29 futbolcu gol krallığı sevinci yaşarken, Brezilya 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan ve İtalya ise ikişer futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar: Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

Pele ve Maradona başaramadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı. Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı. Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı. Kupanın son gol kralı ise 6 golle Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodrigez oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıFutbolGuillermo StabileJust Fontaine
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