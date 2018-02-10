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Penaltı da kaçtı, 3 puan da

Haftalardır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, 81. dakikada penaltı kaçırdığı maçta Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:45
Penaltı da kaçtı, 3 puan da

Başkentteki karşılaşmada gol çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.

20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün Gençlerbirliği ceza alanının solundan sert ortasında kaleci Hopf, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kale alanı içinde Kucka'nın bekletmeden kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

22. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı faul atışında Trabzonspor defansının hatasından faydalanan Milinkovic meşin yuvarlağı kafayla uygun durumdaki Skuletic'e çıkardı. Bu futbolcunun kafayla yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

48. dakikada Sessegnon, Trabzonspor ceza alanına kadar taşıdığı topu, Skuletic'e verdi. Bu futbolcu yeniden uygun durumdaki Sessegnon'u gördü. Sessegnon'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. Milinkovic'in kullandığı kornerde Uğur Demirok'un kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

63. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, Uğur Çiftçi'ye çarpan top az farkla kale direğinin yanından kornere çıktı.

70. dakikada Uğur Çiftçi-Aydın Karabulut organizasyonuyla gelişen atakta en son topla buluşan Uğur'un Trabzonspor ceza alanının solundan ortasında, Scekic'in topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

81. dakikada hakem Alper Ulusoy, N'Doye'nin ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. Uğur Demirok'un 83. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Hopf, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada Castillo'nun Gençlerbirliği ceza alanı çizgisi üstünden yaptığı vuruşta top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

90+1. dakikada Khalili'nin sert şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle bitti.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
21. HaftaGençlerbirliğiTrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbol
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