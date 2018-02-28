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Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe, "Kara Kartal'ı aile olgusunu en iyi işleyen takım olarak görüyorum. Kadın, erkek, çocuklar Vodafone Park tribününde ne kadar güzel bir ahenk yaratıyor. Beşiktaş’ın en büyük güzelliği taraftarının bu yapısı" diye konuştu

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:05
Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park tribününde oluşturduğu atmosferle diğer ekiplerin taraftarından farklı olduğunu söyledi.

Pepe, Beşiktaş dergisinin eki Yavru Kartal'da yer alan röportajında, taraftarların kendilerine verdiği destek konusunda, "Kara Kartal'ı aile olgusunu en iyi işleyen takım olarak görüyorum. Vodafone Park'ta kadın, erkek, çocuklar tribünde ne kadar güzel bir ahenk yaratıyor. Beşiktaş’ın en büyük güzelliği taraftarının bu yapısı. Bu Beşiktaş’ın aynı zamanda en üstün ve farklı olduğu yan bence. Diğer takımların tribünlerine bakarsanız bunu rahatlıkla anlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini şanslı biri olarak gördüğünü vurgulayan Pepe, "Vodafone Park çimlerine basmak, kızlarım ve ailem ile vakit geçirmek, sevdiğim mesleği yapıyor olmak, bence harika." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Portekizli oyuncu, şunları kaydetti: "Çılgın Beşiktaşlılar sürekli benimle irtibat kurup Beşiktaş’ta oynamam gerektiğini bana iletiyorlardı. Sürekli internette karşıma Beşiktaş’a davet yazıları çıkıyordu ve bu çok eğlenceliydi. Arkadaşım Quaresma ile milli takımda beraber oynuyorduk. Onunla konuştum ve sonuçta kararımı verdim; Beşiktaşlı oldum."

AA

Son Güncelleme: 28.02.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Süper LigPepeFutbolBeşiktaş
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