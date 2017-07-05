Pepe'nin unutulmaz 6 vukuatı

Sözleşmesi sona erince Real Madrid'den ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin yeni adresi Beşiktaş oldu. 10 yıl boyunca formasını giydiği İspanyol devinde büyük başarılar yaşayan Pepe, zaman zaman rakiplerine karşı yaptığı acımasız hareketlerle de büyük tartışmalar yaratmıştı. İşte Pepe'nin hafızalardan silinmeyen 5 vukuatı...



MESSI'NİN ELİNE BASTI (OCAK, 2012)

Barcelona ile oynanan dev derbide İki defa girdiği mücadelede topu kapamayan Pepe, sonunda çileden çıktı ve Arjantinli oyuncuyu hedef aldı. Jose Callejon'un Messi'ye yaptığı faul sonrası yerdeki Messi'ye doğru yönelen Pepe, yıldız futbol cunun eline basıp yürümeye devam etti. Messi acı içinde kıvransa da, Pepe bu hareketinin sonrasında kart görmedi. Karşılaşmanın ardından Xavi bu tarz hareketler için 'utanç verici' sıfatını kullandı. Pep Guardiola ve Andres Iniesta ise görüntülerin her şeyi açıkça ortaya koyduğunu belirterek Pepe'ye tepki gösterdiler.

NEGREDO'YA DİRSEK (ARALIK, 2011)

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda ilk yarının son dakikaları... Pepe, köşe gönderinin yanında Alvaro Negredo ile girdiği ikili mücadelede yine kendisine hakim olamamıştı. İtiş kakış sırasında rakibini yüzüne attığı dirsek darbesiyle yere seren Portekizli oyuncu, gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

XAVI TORRES VAKASI (EYLÜL, 2011)

Real Madrid'in Levante deplasmanında maçın son bölümlerine 1-0 yenik girdiği anlar... Bir pozisyon sonrası yine sinirlerine hakim olamayan Pepe, topu almak için önce Nuno Alvaro'yu ittirdi. Ardından önüne çıkan Xavi Torres'i arkasından ittirip sert bir tekmeyle yere düşürdü. Bu hareketleri sonrasında ise sadece sarı kartla cezlandırılması, tartışma konusu olmuştu. Xavi Torres'in maçın ardından yaptığı açıklamalar ise şöyleydi: "Önce başıma, ardından da topuğuma bir darbe aldım. İlk başta kasıtlı bir hareket olmadığını, bana çarptığını düşündüm. Ama sonradan gördüm ki, gerçekten kasıtlıymış. Beni şaşırtan şey ise her şeyi gören hakemin Pepe'yi oyundna atmaması oldu. Maçtan sonra benden özür de dilemedi. Ama Pepe'yi herkes biliyor. Sürpriz bir hareket olmadı."

BU KEZ MAĞDUR (!) (MAYIS, 2016)

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geldiği final maçını izleyenlerin mutlaka hatırlayacağı bir an... Ceza sahası içinde Yannick Carrasco ile ikili mücadele giren Pepe, rakibinin formasını çekince yere düştü. Carrasco'da dengesini kaybedip yere düşünce Pepe, tam ayağa kalkmak için doğrulurken bir anda yumruk yemiş gibi yüzünü tutarak kıvranmaya başladı. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, bu pozisyonla ilgili Twitter hesabından Pepe'ye hakaretler yağdırırken, "Pepe müthiş bir ş****siz!" ifadesini kullanmıştı.

THOMAS MÜLLER MÜNAKAŞASI (HAZİRAN, 2014)

2014 Dünya Kupası'na kâbus gibi başlayan Portekiz, Almanya karşısında henüz ilk yarı sona ermeden 2-0 yenik durumdaydı. Yarı sahada son adam pozisyonundayken Thomas Müller'e topu kaptırmak üzere olan Pepe, kolunu fazla açarak rakibinin yüzüne doğru yaptığı temas sonrasında Müller kendisini yerde buldu. Müller'e sinirlenen Pepe, yerdeki Müller'in üzerine yürüyerek rakibine bir de kafa attı. Sonuç mu? Doğrudan kırmızı kart...

CASQUERO'YA MEYDAN DAYAĞI! (NİSAN, 2009)

Futbol tarihinin bir futbolcunun rakibine yaptığı en acımasız hareketlerden birisiydi belki de... Bernabeu'da oynanan maçın son anlarında Getafe forması giyen Javier Casquero, ceza sahası içinde Pepe'nin arkasından müdahalesiyle yerde kalmıştı. Pepe hızını alamayıp rakibinin önce bacaklarına, ardından da sırtına çok sert iki tekme savurmuştu. Bu hareketleri nedeniyle 10 maç men cezasına çarptırılan Pepe'nin o dönem Real Madrid kariyeri bile sorgulanmıştı. (goal)