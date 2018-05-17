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Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Ryan Babel ve Pepe, sezon sonunda takımdan ayrılacakları yönündeki iddialara cevap verdi

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:29
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Feyenoord'a, Pepe'nin ise Çin'e transfer olacağı iddiaları artarken iki oyuncudan da bu iddialara yanıt geldi.

Babel ve Pepe, sosyal medya hesaplarından önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalacağını duyurdular.

Hollandalı futbolcu, isminin Feyenoord'la anılmasına göndermede bulundu ve ''Endişelenmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim'' açıklamasında bulundu.

Pepe ise çektiği videoda ''İnsanlar, Çin'e gidecek misin diye soruyorlar. Hayır, Türkiye'de ve Beşiktaş'ta kalacağım'' sözlerini kullandı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
BabelPepeBeşiktaşFutbol
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