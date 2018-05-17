Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Feyenoord'a, Pepe'nin ise Çin'e transfer olacağı iddiaları artarken iki oyuncudan da bu iddialara yanıt geldi.

Babel ve Pepe, sosyal medya hesaplarından önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalacağını duyurdular.

Hollandalı futbolcu, isminin Feyenoord'la anılmasına göndermede bulundu ve ''Endişelenmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim'' açıklamasında bulundu.

Pepe ise çektiği videoda ''İnsanlar, Çin'e gidecek misin diye soruyorlar. Hayır, Türkiye'de ve Beşiktaş'ta kalacağım'' sözlerini kullandı.