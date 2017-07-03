Pepe yarışına Fener de katıldı

Beşiktaş'la anlaşması beklenen Pepe için Fenerbahçe'den son dakika hamlesi geldi.

Siyah beyazlı ekip, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoper için uzun süredir girişimlerini sürdürüyor ve mutlu sona yakın. PSG'ye transferinde son anda pürüz çıkan Pepe'nin, siyah beyazlılarla anlaşma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Fakat, Portekiz'in ünlü gazetesi Record'a göre Fenerbahçe, Pepe'yi Beşiktaş'ın elinden kapabilmek için son anda devreye girdi. Sarı lacivertli ekip, Portekizli yıldıza yıllık 5 milyon euro'dan iki senelik sözleşme teklif etti. Fakat habere göre, Fenerbahçe, bu transfer hamlesi için geç kalmış olabileceğinden endişe ediyor. İngiltere'den ve Çin'den de teklif alan Pepe için en ideal teklifler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptıkları. Tecrübeli savunma oyuncusunun kararını kısa sürede açıklaması bekleniyor.