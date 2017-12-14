"Pepe'yi Ronaldo ile takas ederiz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Alman temsilcisi Bayern Münih'i elemenin zor olduğunu ancak bunu başarabileceklerine inandığını söyledi.

Vodafone Arena'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, Alman ekibini eleyeceklerini düşündüğünü belirtti. Bu turda tecrübeli ekiplerin mücadele ettiğini vurgulayan Orman, şöyle konuştu: "Bayern Münih çok tecrübeli, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, önemli bir takım. Bizim açımızdan zor bir kura. Pozitif bakmak lazım. Kamuoyuna kolay gelen bir rakibi çekmiş olsak 'çok kolay kuraydı, ondan geçtiniz.' diyeceklerdi. Bugüne kadar zorları yaptık. Bu zoru da geçeceğimize inanıyorum. Biz de tecrübeli bir takımız, güzel maçlar olacak." diye konuştu.

Orman'ın endişesi, taraftar olayları

Orman, kendisini endişelendiren konunun taraftar olayları olduğunu dile getirdi. Birçok taraftarın Almanya'daki maça gitmek istediğini ancak UEFA gözetiminde oldukları için Bayern Münih deplasmanına seyirci götürmeyeceklerini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük gelirlere ihtiyacımız var. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Dünyanın her yerinde bilinen Beşiktaş'a sahibiz. Buradan men edilmek Beşiktaş'a büyük zarar verir. Biz kendi kitlemizle gideriz. Götürdüğümüz kitle de Beşiktaş değerlerine sahiptir, bizi üzecek bir şey yapmazlar. Sadece Beşiktaş tribünleri değil, rakip tribünde olacak olaylardan da bizi sorumlu tutuyorlar. Bileti satan Lyon Kulübü, parayı alan da Lyon Kulübü. UEFA Başkanı'na 'Ne yapabiliriz?' diye sorduğumda 'Haklısınız ama kurallar böyle.' dedi ama çözüm yok."

Bu konuda tedbirli olmaya çalıştıklarının altını çizen Orman, şunları kaydetti: "Geçen sene İskoç hakem bizi katletmese o gruptan çıkacaktık. Bütün dünya haksızlığı kabul etti ama gruptan çıkamadık. Tedbirli olmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar geldiğimiz nokta muhteşem. Üç maç yaptık problem yaşamadık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Birinin olay çıkarmasının bedelini Beşiktaş ödeyemez. İki senelik gözetime maruz kaldık. Hiç taraftar götürmedik. Sosyal medya hesaplarımızdan ifade ettiğimiz için sıfır sorumluluğa dönmüş vaziyetteyiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyorlar, haklıdırlar. Bu isteklerini bu süreçte törpülemeleri lazım. Ben bu kulübün başkanıyım, görevlerimiz var. Taraftarların da görevleri var. Taraftarları temsil ederken bazen istemediğimiz şeylere de 'evet' demek zorundayız. Bizim kararımızın arkasında bütün camianın ve ülkenin durması lazım. Taraftarlarımız Köln'de, Stuttgart'ta, Berlin'de bir yer kiralasınlar coşku içinde maç izlesinler."

"Bir iki maç, 2.5 senemizi silebilir"

Fikret Orman, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Futbolcular işlerini iyi yapacak. Profesyonellik lafta olan bir şey değildir. Oyuncularımız da işlerini yapmak zorunda. O yüzden Beşiktaş'talar. Maçlar zor mu, zoru başaracaklar. Hakemlerle ilgili konuşmuyoruz ama Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem rakibi yenmemiz lazım. Mazeret değil, çözüm üretmemiz lazım. Puan farkını kapatacak güçte takımız. Bir iki maç 2,5 senemizi silebilir. Herkes ciddiyetle işini yapacak. Rakip motive olacak, hakem hata yapacak ama Beşiktaş kalitesindeki takım bunları çözecek. Kaybettiğimiz maçların bizim için izahı yok."

Futbolun başarıya endeksli bir spor olduğunun altını çizen Orman hücum bölgesine transfer yapılabileceğini vurguladı ve hareketli bir transfer sürecinin olacağını belirterek, "Birçok oyuncumuza talep var. Talisca'ya da olabilir. Oyuncu bizde kalmak istiyor, onu ifade etti. Biz de kalmasını istiyoruz. Sezon sonu da olabilir bir sene sonra da olabilir. Görüşmeler sürüyor. Beşiktaş kendi prensiplerinden vazgeçmez." ifadelerini kullandı.

"Şenol Güneş'in 2 sene sözleşmesi var"

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'yla adının anılmasına da açıklık getiren Orman, "Hocamız hakkında methiyeler düzüyorlar. Bir iki maç berabere bitsin, hemen hoca ile alakalı tartışmaya başlarlar. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Hoca da takımına konsantre bir şekilde Beşiktaş için mücadele ediyor. İki senelik süreçte bir iki şampiyonluk aldıktan sonra, milli takıma gidip gitmeyeceği konuşulur." şeklinde yorum yaptı.

"Pepe'yi Ronaldo ile takas ederiz"

Orman, Real Madrid'in Pepe'yi geri istediği yönündeki bir soruya ise, şu cevabı verdi: "Bize böyle bir teklif gelmedi. Pepe'nin karakterinden, sahadaki duruşundan, altyapıdaki çocukları çalıştırma isteğinden, rol model olarak takımda bulunmasından mutluyuz. Takımı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turlara gitme isteğindeyiz." Orman daha sonra esprili bir dille "Ama Pepe'yi Ronaldo ile takas ederiz." dedi.

Fikret Orman, Domagoj Vida transferiyle ilgili olarak, "Çok önemli oyuncu, ama sözleşme imzalanmış değil. Öyle olsa KAP'a bildirmiş oluruz ama olmama ihtimali de var, daha bitmiş bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray'ın Avrupa'da 2000'li yıllarda yaşadığı başarıya dikkati çeken Orman, "Bizi aşağı çekmektense, dördümüz de Avrupa'ya gidelim. Türkiye'de zaten 110 yıldır rekabet ediyoruz. Rekabeti Avrupa'da yapmamız ve hep beraber büyümemiz lazım. Galatasaray'ın 2000'lerde elde ettiği başarıyı keşke ülke olarak devam ettirseydik." diyerek sözlerini tamamladı.